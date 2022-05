Duas mulheres são transportadas ao hospital após capotamento no Eixão

Duas mulheres ficaram feridas em um acidente que terminou num capotamento no Eixão Sul, altura das quadras 12, ocorrido na noite deste sábado (28/5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência. Duas faixas da via precisaram ser interditadas.

No local, a equipe de resgate encontrou um Fiat Punto capotado na alça de acesso da via Eixo W e um Chevrolet Tracker abalroado no parachoque dianteiro parado na faixa da direita.



A passageira do Punto, com dor na região da coluna cervical, e a motorista do Tracker, sentindo dores no punho e enjoo, foram atendidas e encaminhadas ao Hospital de Base.

