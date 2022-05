Duas pessoas ficam feridas, num acidente ocorrido em avenida de Itamaraju

Uma colisão entre veículo e motocicleta deixou duas pessoas feridas, no período a manhã desta quarta-feira (25), no centro de Itamaraju.

As pessoas feridas ocupavam uma motocicleta que seguia pela avenida Brasil, na altura da ladeira conhecida como “canequinho”, que envolveu na colisão com veículo.

Condutores e pedestres que passavam pelo local, notificaram as autoridades e equipes de socorro.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), estiveram no local, prestando os primeiros atendimentos a Aderlan Conceição (44 anos), que sofreu fratura exposta no membro inferior esquerdo e Jonas da Conceição (58 anos).

As vítimas foram imobilizadas e transferidas para o hospital municipal, onde exames clínicos foram efetuados, verificando a necessidade procedimentos cirúrgicos.

A polícia militar também foi notificada sobre o acidente na avenida.