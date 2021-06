Duas Pessoas foram conduzidas para a delegacia durante “Operação Todos Contra a Covid-19” em Itamaraju

Destaque



Publicado em 21 de jun de 2021 e atualizado às 01:35

A “Operação todos contra a Covid-19”, deflagrada no município de Itamaraju, envolvendo órgãos municipais, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Superintendência de Trânsito e apoio da 43ª Companhia de Policia Militar, foi intensificada e repressiva a pratica de crimes contra a saúde pública.

A fiscalização e cumprimento aos decretos do Estado e município de Itamaraju, que restringem a locomoção de pessoas, das 21h00 às 05h00, limitam o funcionamento de estabelecimentos comerciais e proíbem a comercialização de bebidas alcóolicas das 20h30 desta sexta-feira 18 de junho 2021, até as 05h00 de segunda-feira (21).

A operação “Todos contra a Covid-19” também prevê ações a serem realizadas nos distritos de Itamaraju e dessa feita os órgãos envolvidos atuaram de forma ainda mais repressiva contra aqueles que desobedeceram aos decretos do Estado e do município.

Durante a operação realizada no final de semana, diversas residências foram notificadas e possíveis eventos foram encerrados, duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Itamaraju, e Teixeira de Freitas, após ser constatado o flagrante em desrespeito aos decretos, onde os proprietários dos estabelecimentos que comercializavam bebidas responderão criminalmente.

Tem sido notório a preocupação por parte dos órgãos municipais e do estado, mediante ao combate da pandemia na garantia da segurança e saúde pública, em ação conjunta o trabalho árduo das autoridades tem combatido a realização de festas entre outras aglomerações, que tem sido vetores de contaminação da população.

As equipes vêm fiscalizando o município por meio de Rondas, Blitz entre outros, um canal de denuncia tem sido disponibilizado a população através dos números (73) 9-8865-8813/99842-9404, a colaboração de todos é de suma importância para o combate a pandemia.

A partir de segunda-feira (21), iniciou a suspensão do transporte coletivo intermunicipal rodoviário e hidroviário, em toda a Bahia, no período junino. Segundo o governo, a restrição tem o objetivo de evitar a disseminação da Covid-19 e vale até as 5h de 28 de junho.

Outras medidas estão previstas em combate a pandemia, por isso é necessário a colaboração de todos em seguir as orientações e medidas das organizações de saúde e segurança.

Por | ASCOM – PMI