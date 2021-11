Duas pessoas morreram em grave acidente em Teixeira

Destaque



Publicado em 12 de nov de 2021 e atualizado às 14:22

Lucinéia Gonçalves Pereira e Lucimar Gonçalves dos Santos, perderam a vida num grave acidente ocorrido no centro de Teixeira de Freitas, durante o período matutino desta sexta-feira (12) de novembro.

As vítimas ocupavam uma motocicleta Honda Bros de placa JSZ 0G28, que acabou envolvendo numa colisão com um caminhão. Com o forte impacto o casal foi arremessado na via e morreram no local.

Pessoas que passavam pelo local notificaram as autoridades policiais sobre o grave acidente.

O condutor do veículo de cargas tentou evadir do local, no entanto, a polícia conseguiu lhe interceptar no acesso da rodovia BR-101.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e os corpos removidos para o IML do município. A polícia deverá investigar as causas do acidente. No entanto, o condutor do caminhão deverá ser indiciado.