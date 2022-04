Duas pessoas são assassinadas a tiros em Teixeira de Freitas

No final da tarde de domingo (03) um duplo assassinato foi registrado no município de Teixeira de Freitas.

O crime aconteceu no bairro Ulisses Guimarães, em Teixeira de Freitas e as vítimas foram Fábio Santos da Silva (38 anos), o “Fabinho” e Wesley Barbosa de Jesus (34 anos), popular “Borracha”. Que foram interceptados e mortos a tiros.

Fábio Santos da Silva foi morto dentro do veículo Fiat Pálio, de placa DQD-4I60, a segunda vítima tentou fugir do interior do carro, mas foi alcançado pelos atiradores.

Moradores mantiveram contato com a Polícia Militar, informando sobre os vários disparos e guarnições destinadas para a localidade. O cenário do crime foi isolado até a chegada da polícia civil e técnica.

O levantamento foi autorizado e os corpos transferidos para o IML da cidade.

A polícia civil abriu inquérito para apurar a motivação e autoria dos assassinatos.