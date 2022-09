Dupla de Luisa Stefani se garante nas semifinais de WTA 250 na Índia

É SEMIFINAAAAAAAAL! 🎾🇧🇷 Luisa Stefani está na semi do @WTA de Chennai 🇮🇳 Vitória sobre as donas da casa Bhosale e Thandi por 2 a 0(6/0 e 6/3) Mal voltou às quadras e já tá em busca do 🏆 pic.twitter.com/zw6pDAJ2MI — Time Brasil (@timebrasil) September 15, 2022

“Ótimo jogo hoje. Acho que joguei bem melhor que ontem [quarta]. Saquei muito bem, devolvi melhor, um pouco mais ativa na rede. A Gabi também fez o jogo dela. Está muito bem. Cada partida me relembra ainda mais o quanto gosto de jogar com ela. Quando a gente se entrosa bem, se dá bem em quadra e fora também”, disse Stefani, logo após a vitória.

Notícias relacionadas:

Sexta-feira decisiva no WTA 250 na Eslovênia

Duas brasileiras entram em quadra às 6h (horário de Brasília) no WTA 250 de Portoroz (Eslovênia) nesta sexta (16). Nas duplas, a carioca Ingrid Gamarra Martins e a russa Alena Fomina-Klotz disputam as semifinais contra a parceria da espanhola Cristina Bucsa com a eslova Tereza Mihalikova.

No mesmo horário, a paulista Bia Haddad, número 18 do mundo, encara a romena Ana Bogdan (65). As duas já estiveram frente a frente dois torneios da WTA, e Bia levou a melhor em ambos.

A temporada deste ano tem sido especial para Bia, que conquistou os dois maiores títulos de simploes da carreira – o do WTA 250 de Nottingham e o de Birmingham – além do WTA de Saint Malo (França).