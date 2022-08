Dupla de Marcelo Melo avança à semifinal de ATP 250 no México

O brasileiro Marcelo Melo avançou nesta quinta-feira (4) à semifinal de duplas no ATP 250 de Los Cabos (México). Jogando ao lado do sul-africano Raven Klassen, Melo superou a parceria do filipino Treat Huey com o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 7/6 (8-6).

A semi será nesta sexta (5) contra os vencedores do duelo entre os australianos Matthew Ebden e Max Purcell contra a parceria de Tomas Martin Etcheverry (Argentina) e de Chun-Hsin Tseng (Taipei Chinesa), às 22h (horário de Brasília) de hoje.

“Jogamos muito bem hoje. Jogo duríssimo para nós. O Steve tinha acabado de ganhar na simples, vem muito bem. E conseguimos jogar bem, também, desde o começo. Foi importante sair já quebrando. Depois, no segundo set, algumas oportunidades que não aproveitamos, mas ficamos firmes na partida. Tivemos dois match-points, eles conseguiram voltar e aí fechamos no 8 a 6 no tie-break. Foi bom para nós”, analisou Melo após a partida que durou uma hora e 21 minutos.

O brasileiro ocupa atualmente a 41ª posição no ranking de duplas da ATP, e o parceiro sul-africano é o atual número 51 do mundo. Este é o segundo torneio em quadra dura de Melo e Klaasen, que voltaram a formar dupla neste ano – ele já haviam jogado juntos em 2015.