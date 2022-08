Dupla é suspeita de render mulher com “gravata” e estuprá-la. Vídeo

Goiânia – Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos suspeitos de estuprar uma mulher na saída da exposição agropecuária de Porangatu, no norte goiano. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (22/8).

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), a vítima, de 36 anos, estava sozinha na Exponorte e decidiu ir embora por volta das 2h30. Segundo a corporação, a dupla confessou o crime durante depoimento.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a vítima é rendida pelo pescoço, após um dos suspeitos lhe dar uma “gravata”. A dupla andava ao lado da mulher em uma rua.

Conforme a apuração do caso, os dois homens, de 24 e 27 anos, que também estavam na festa e viram o momento em que a mulher saiu do local. Ela foi seguida pela dupla por cerca de 1 km até ser abordada e imobilizada com uma “gravata”.

A vítima foi levada para uma casa abandonada que fica ao lado da casa onde os suspeitos moram. Lá, eles usaram violência para ameaçar e estuprar e mulher.

