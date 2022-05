Dupla suspeita de envolvimento com tráfico é presa com R$ 21 mil na Bahia

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia, foram presos com R$ 21 mil, nesta sexta-feira (27), na “Operação Hélios” deflagrada por equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

A ação integrada teve o intuito de combater organizações criminosas que atuam na cidade. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, nos bairros de Joaquim Romão, Barro Preto e Rua da Linha.

Nas localidades, as equipes apreenderam R$ 21 mil, 19 porções de maconha, um carregador de pistola 9mm, dois celulares e uma balança. O titular da Coorpin, delegado Rodrigo Fernando de Souza, explicou como foi a captura.

“Com o apoio da PM, alcançamos esses homens, sendo que um deles tem passagem por tráfico de drogas, e ambos são ligados a uma organização criminosa”, disse o coordenador, detalhando que um deles tentou jogar o dinheiro para a casa do vizinho.

Um dos suspeitos informou que o dinheiro era fruto de apostas, mas não conseguiu comprovar a origem que, posteriormente, será investigada.

O comandante do 19ºBPM/Jequié, tenente-coronel Reinaldo Souza, enfatizou que ações como esta ajudarão em um festejo junino mais tranquilo, sem pessoas de alta periculosidade nas ruas.

“Continuaremos operando em localidades delicadas e apoiando a polícia judiciária”, conclui o comandante.

A ação teve o apoio do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central.