Duplas de Marcelo Melo e Rafael Matos avançam em Roland Garros

O Brasil estreou com duas vitórias na disputa de duplas do torneio de tênis de Roland Garros, nesta terça-feira, em Paris (França). O gaúcho Rafael Matos, em parceria com o espanhol David Vega Hernandez bateram os cabeças de chaves 13, o argentino Andres Molteni e o mexicano Santiago Gonzalez, por 2 sets a 0 ( parciais de 6/2 e 6/3). Na sequência, foi a vez de Marcelo Melo, ao lado do argentino Maximo Gonzales, superar o esloveno Aljaz Bedene e o sérvio Filip Krajinovic por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), em pouco mais de uma hora de partida.

Melo e Gonzales enfrentarão na segunda rodada o norte-americano Maxime Cressy e o espanhol Feliciano Lopez, em datas e horários a serem definidos. Os rivais avançaram após derrotaram checo Roman Jebavy e do sérvio Matej Sabanov por 2 a 1.Já Rafael Matos e Veja Hernandez duelarão com os vencedores da partida entre o norte-americano Denis Kudla e o parceiro finlandês Emil Ruusuvuori contra o polonês Lukasz Kubot que joga junto do francês Edouard Roger-Vasselin.

Nesta quarta, às 8h (horário de Brasília) a paulista Bia Haddad, única representante do país na disputa de simples no saibro francês, enfrenta Kaia Kanepi, da Estônia, 46ª no ranking mundial. A brasileira, atual número 48 do mundo, triunfar na estreia no último domingo (22) contra a espanhola Cristina Busca (134ª), por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/2), após embate de 2h13.

Após o jogo de simples, Bia volta à quadra para estrear nas duplas ao lado da cazaque Ana Danilina. O primeiro duelo será contra as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya, em horário ainda a ser definido.

Às 6h desta quarta (25), quem também faz sua estreia nas duplas de Roland Garros é o mineiro Bruno Soares junto com o escocês Jamie Murray. Eles vão encarar a parceria África do Sul-Israel formada respectivamente por Lloyd Harris e Jonathan Erlich (Israel)

Outros resultados

Quem já despediu de Roland Garros foi o paulista Felipe Meligeni e o parceiro Sebastián Baes (Argentina) que perderam na estreia, por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3) para a dupla do cazaque Andrey Golubev, com o francês Martin.