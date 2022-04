Durante evento com sindicalistas, Alckmin exalta Lula: ‘Maior líder popular deste país’

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice-presidente na eventual chapa presidencial liderada por Lula (PT), não poupou elogios ao petista nesta quinta-feira, 14, durante evento com centrais sindicais em São Paulo. Em discurso inflado, o ex-tucano descreveu o ex-presidente como o “maior líder popular do país”. “Quero dizer a vocês que venho somar o meu esforço pequeno e humilde, mas de coração e entusiamo, em benefício do Brasil. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país”, declarou, aos gritos, Alckmin, que foi acompanhado e ovacionado pelos presentes. “Lula, Lula! Viva, Lula! Viva os trabalhadores do Brasil”, exclamou. Em seguida, o ex-governador de São Paulo abraçou Lula, que tomou a palavra. “Queria dizer a vocês que é plenamente possível a gente ter um país mais justo, solidário. É plenamente possível acabar com a miséria nesse país. […] É plenamente possível o Lula e o Alckmin fazerem uma chapa para reconquistar os direitos do povo trabalhador”, iniciou o pré-candidato ao Palácio do Planalto. “Toda vez que aparece um governo progressista nesse país e em toda a América Latina, alguém tenta propor um golpe e destruir as políticas de avanços sociais que o povo conquistou”, afirmou.

