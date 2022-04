Durante sorteio da Copa do Mundo, presidente da FIFA pede por paz

Durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar, na tarde desta sexta-feira (1°), o presidente da FIFA, Gianni Infantino, pediu pela paz mundial. Em clara referência à guerra no Leste Europeu, declarada pela Rússia contra a Ucrânia, o mandatário disse ver a Copa do Mundo como uma oportunidade de promover a união entre os povos.

Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia declarou guerra contra a Ucrânia. Até então, já são 23 mil mortos com o conflito, com mais de 10 milhões de pessoas desalojadas e danos estrondosos no Leste Europeu.

No sorteio para a Copa do Mundo, que acontece em novembro, no Catar, Gianni Infantino disse ver “turbulências” no mundo. O dirigente afirmou que a “comunidade do futebol” pede pelo fim dos conflitos.

“Há turbulências. O nosso mundo está dividido, e nós precisamos de ocasiões solenes para reunir as pessoas, em paz, de forma a celebrar a vida, porque centenas de milhões de pessoas estão assistindo. Pedimos, o mundo pede, a comunidade do futebol pede: parem com os conflitos! Cessem as guerras, por favor! Dialoguem, por favor, promovam a paz, porque a gente quer a Copa do Mundo da união e da paz”, disse.

Na Copa do Mundo de 2022, o Brasil enfrentará Suíça, Sérvia e Camarões. Sob o comando de Tite, mais uma vez, a Seleção Brasileira irá em busca do hexacampeonato no Catar.