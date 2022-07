Dybala assina com Roma e celebra ‘privilégio’ de trabalhar com Mourinho

Nesta quarta-feira, a Roma anunciou oficialmente a contratação de Paulo Dybala, com contrato válido por três temporadas, até 30 de junho de 2025. Em sua chegada ao clube, o argentino, vindo da Juventus, celebrou a oportunidade de trabalhar com o técnico português José Mourinho.

“Eu estou chegando a um clube que está em alta, um clube que continua criando bases sólidas para o futuro, e um treinador, José Mourinho, que será um privilégio trabalhar com ele”, afirmou Dybala.

“Com adversário, eu sempre admirei a atmosfera criada pelos torcedores da Roma. Agora, mal posso esperar para saudá-los enquanto visto essa camisa”, acrescentou o jogador.

O argentino de 28 anos também falou sobre as negociações com o clube da capital da Itália. Segundo ele, a determinação com que a Roma demonstrou interesse na contratação fez a diferença.

“Os dias que me levaram a assinar o contrato foram carregados de muitas emoções. A velocidade e determinação com que a Roma demonstrou que me queriam fez toda a diferença”, destacou o atleta.

Dybala chega à Roma após sete anos defendendo as cores da Juventus. No time de Turim, disputou 293 partidas, com 115 gols marcados e 48 assistências. Conquistou cinco taças do Campeonato Italiano e quatro da Copa da Itália com o clube.

O argentino também atuou com a camisa do Palermo por três anos, com 93 jogos, 21 gols e 16 assistências. Na seleção da Argentina, o jogador soma 34 partidas, com três tentos anotados e seis passes para gol.