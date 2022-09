Dybala decide no segundo tempo e Roma derrota o Helsinki na Liga Europa

A Roma se recuperou da derrota na estreia da Liga Europa e bateu o HJK Helsinki nesta quinta-feira, por 3 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Agora, a equipe italiana figura na terceira posição do grupo C, mas conta com os mesmo três pontos do Ludogorets, em segundo lugar.

Após um primeiro tempo amarrado, o time de José Mourinho teve dificuldades para marcar mesmo com um a mais. O argentino Dybala, então, entrou no intervalo e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar e comandar o triunfo – esta é a segunda partida seguida que o jogador vai às redes.

Destaque também para o uruguaio Matías Viña, que iniciou o jogo como titular. O ex-lateral do Palmeiras atuou como um terceiro marcador em um esquema de três zagueiros, mas teve participação discreta. Na etapa final, Mourinho desfez o desenho tático, Spinazzola assumiu a lateral-esquerda e Viña deu lugar a Dybala.

Agora, a Roma se prepara para o duelo contra a Atalanta, no próximo domingo, pelo Campeonato Italiano. Seu próximo compromisso pela Europa League é no dia 6 de outubro, diante do Real Betis.

O jogo

O primeiro tempo foi morno. Apesar de um início promissor, o Helsinki perdeu Miro Tenho logo aos 15 minutos, expulso ao interromper um contra-ataque liderado por Belotti. A Roma, então, teve controle do jogo, mas não foi efetiva nas poucas chances que criou.

A equipe teve duas boas oportunidades aos 31 e aos 38 minutos, com Belotti e Zaniolo, respectivamente. No entanto, ambos os lances pararam nas mãos do goleiro Conor Hazard.

Já na segunda etapa a partida mudou de figura. Apenas dois minutos após entrar em campo, Dybala recebeu livre na entrada da área e bateu cruzado para estrear o marcador. Dois minutos depois, foi a vez de Zaniolo fazer jogada individual pela esquerda e rolar para Pellegrini, que apenas completou para o gol.

Aos 23 minutos, Zaniolo fez novo lance individual, também pela esquerda, mas desta vez cruzou rasteiro para Belotti. Já sem goleiro, o centroavante só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes, decretando a vitória do time mandante.

Confira outros resultados da Liga Europa nesta quinta-feira:

Rennes 2 x 2 Fenerbahçe

Bodo/Glimt 2 x 1 Zurique

Dínamo de Kiev 0 x 1 AEK Larnaca

Braga 1 x 0 Union Berlim

Real Betis 3 x 2 Ludogorets

Saint-Gilloise 3 x 2 Malmo