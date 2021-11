e-Agro: Teixeira de Freitas sedia maior evento em inovação para a agropecuária da Bahia

Destaque



Publicado em 8 de nov de 2021 e atualizado às 20:01

A terceira edição do e-Agro será realizada em Teixeira de Freitas, após o formato online do último ano, entre os dias 17 a 20 de novembro. Os realizadores Faeb/Senar e Sebrae estimam que seja o maior evento para a agropecuária da região do Extremo Sul Baiano, totalmente gratuito e com foco em inovação para o campo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site www.eagrodigital.com.br.

Além de apresentar inovações e promover diversas oportunidades de negócio, o evento busca difundir conhecimentos estratégicos, com palestras sobre temas como revolução digital do 5G, sustentabilidade e tendências do mercado agropecuário interno e externo, sempre se apoiando nos três grandes pilares do mundo agro contemporâneo: tecnologia, organização social e sustentabilidade.

O gerente regional do Sebrae, Alex Brito, lembra que a primeira edição aconteceu em Vitória da Conquista. “A proposta do e-Agro é que os eventos sejam itinerantes e, logo na primeira edição, cogitou-se a possibilidade de realizar em Teixeira de Freitas, levando em consideração a potência dessa cidade, dos produtores e a importância desse evento ao agro de toda a região. Agora, com o avanço da vacinação, ainda seguimos todos os protocolos necessários e retomamos com o formato presencial. Esse contato entre expositores e especialistas de todo país é essencial, principalmente para colher excelentes resultados nessa retomada econômica”, explicou.

O e-Agro reúne grandes empresas do país e facilita o acesso de produtores, com dinâmicas, Dias de Campo, espaço para startups, hackathon em solução de problemas e conteúdo qualificado. Um dos momentos mais esperados são as rodadas de negócios, com a responsabilidade do Sebrae.

Na próxima quinta-feira (11), a partir das 10h, no Parque de Exposições Temóteo Alves Brito, local do evento, a organização promove uma coletiva de imprensa para apresentação da estrutura e programação do evento.

A programação completa, bem como outras informações, podem ser obtidas pelo site do evento, ou por meio da Central de Relacionamento Sebrae, no telefone 0800 570 0800.

Serviço

O que: 3º e-Agro Bahia: Feira de inovação e tecnologia agropecuária

Quando: 17 a 20 de novembro

Inscrições gratuitas: https://eagrodigital.com.br/

Onde: Parque de Exposições Temóteo Alves Brito

Quanto: Gratuito

Agência Sebrae de Notícias (ASN) Bahia: