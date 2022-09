Faltou gás ao time do Flamengo. Esta seria a única explicação para o empate com o Ceará, diante de 64 mil pessoas que lotaram o Maracanã. Foi uma frustração. Era a grande oportunidade de diminuir a distância do líder para cinco pontos. Permaneceram os mesmos sete.

O tropeço do Palmeiras diante do RB Bragantino deixou o Flamengo com a obrigação de ganhar do Ceará. Em casa, Maracanã lotado, o time de Dorival Júnior fez um primeiro tempo horroroso, e o técnico resolveu mexer.

Ele deveria ter entrado com os titulares, mas, não, botou Marinho e Diego Ribas para atrapalhar no meio de campo. É sempre assim quando esses jogadores são escalados de saída.

No primeiro, foram cinco finalizações do Flamengo e quatro alvinegras. Para tentar mudar esse panorama, Dorivl fez quatro mudanças, colocando em campo Everton Ribeiro, Matheuzinho, Vidal e Pedro.

Conseguiu providencialmente o empate nos primeiros minutos com Gabigol. O camisa 9 passou a ser jogador mais jovem a marcar 100 gols no Brasileirão, superando recorde anterior de Roberto Dinamite. É uma marca para entrar na historia.

Depois Gabigol foi expulso e estragou tudo. Esse duelo em casa com o Ceará era, repito, aquele jogo em que o dono da casa tinha a obrigação de ganhar para começar a sonhar, de fato, com o título do Brasileirão. Não fazer o “dever de casa”foi um tremendo vacilo.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!

O post E aí, Flamengo, faltou gás na hora de chegar perto do líder? apareceu primeiro em Metrópoles.