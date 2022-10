É falso que não pode votar com a camisa da Seleção Brasileira

É falsa a afirmação de que mesários e eleitores estariam proibidos de votar com a camisa da Seleção Brasileira. A informação começou a circular nas redes sociais na última semana antes do primeiro turno das eleições de 2022, marcado para domingo (2/10).

Alguns usuários do Twitter, por exemplo, começaram a falar de uma proibição que não existe.

Veja algumas das publicações:

Como verificamos O V ou F procurou a Justiça Eleitoral por meio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF). No site das duas Cortes, há textos explicando que a proibição não passa de um boato.

“A manifestação individual e silenciosa do eleitor por meio do uso de camisetas de partido político, coligação e candidato e até mesmo da camiseta verde e amarela, camisetas do Brasil ou da Seleção Brasileira é livre”, diz a nota do TSE.

Já no site do TRE-DF, é possível ter acesso a um manual que reforça o posicionamento do TSE.

A equipe do V ou F verificou o documento que ressalta a proibição de, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado e instrumentos de propaganda (bandeiras, broches, dísticos e adesivos), de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.

Portanto, com a confirmação das Cortes Eleitorais, a afirmação de que não se pode usar camisa da seleção brasileira durante o dia da eleição é falsa Por que checamos? O V ou F é um programa de checagem do Metrópoles em parceria com o Google e com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) que visa verificar publicações com potencial de viralização e que tenham relação com as eleições de 2022 no Distrito Federal.

