É hoje! Cabuloso enfrenta a Chape no DF. Ainda dá tempo de garantir seu ingresso

Chegou o dia! Depois de seis anos sem jogar em Brasília, o Cruzeiro retorna neste sábado (13/8) ao Distrito Federal. O líder da Série B se reencontra com o torcedor brasiliense após seis anos longe da Capital Federal. O time mineiro enfrenta a Chapecoense às 16h30 na Arena BRB Mané Garrincha, em jogo que o Metrópoles traz para o DF.

Isolado na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, a Raposa está a três triunfos de garantir o retorno à elite do futebol nacional. O Cabuloso vem ao DF compartilhar o bom momento que vive na temporada com a torcida de Brasília. E a Nação Azul marcará presença: dos 24 mil ingressos disponibilizados para o jogo, 20 mil já foram vendidos.

E se você ainda não garantiu seu lugar para assistir ao retorno do Cabuloso a Brasília, corra porque as vendas seguem neste sábado. Além dos pontos físicos e das vendas pela internet, os ingressos serão vendidos nas proximidades do estádio.

Um contêiner com 10 guichês receberá os torcedores ao lado da bilheteria do ginásio Nilson Nelson. As vendas começam às 9h e serão encerradas até o fim do primeiro tempo da partida. Para comprar pela internet, clique neste link. As vendas on-line se encerrarão às 16h.

Sócios-torcedores que efetuaram a compra de forma digital deverão retirar o ingresso na bilheteria montada no ginásio Nilson Nelson.

Para convocar a Nacão Azul para o jogo, os jogadores do Cabuloso gravaram vídeos especialmente para o Metrópoles. Veja o recado do lateral Wesley Gasolina:

Quase lá A Raposa desembarcou neste sábado na Capital Federal. O time vem ao DF para tentar ficar mais perto do acesso à Série A. A três triunfos de retornar à Série A, os comandados de Paulo Pezzolano lideram com folga a Segunda Divisão, com 52 pontos.

Os mineiros vêm a Brasília para celebrar com o torcedor da cidade uma temporada de redenção. Após a chegada de Ronaldo Nazário ao comando do futebol, o time passou por uma profunda reestruturação e reencontrou o caminho das vitórias após viver os piores anos em sua história.

O Cabuloso terá pela frente uma Chapecoense que briga contra o segundo rebaixamento consecutivo. O time de Marcelo Cabo tem 25 pontos e está dois à frente do CSA, primeiro clube na zona do descenso. Portanto, os catarinenses querem aprontar para cima do líder e arrancar pontos preciosos na briga para não cair.

Ingressos Os setores disponíveis no estádio para compra são as cadeiras inferiores e o hospitality. O primeiro setor tem uma proximidade maior com o gramado, enquanto a outra área conta com assentos estofados, banheiros e bares mais exclusivos e próximo ao setor de arquibancada.

Confira os valores:

Arquibancada inferior (meia): R$ 90

Meia-entrada com a doação de 1kg de alimento não perecível

Arquibancada inferior (inteira): R$ 180

Hospitality (meia): R$ 120

Meia-entrada com a doação de 1 kg de alimento não perecível

Hospitality (inteira): R$ 240

Além da venda on-line, o torcedor pode adquirir os ingressos nos seguintes pontos físicos:

Globo Esporte – Taguatinga Centro (venda em dinheiro e cartão)

Quadra C 9, Lote 07, Taguatinga Centro, Brasília – DF

Horário: Das 9h às 18h30

Grandes torcidas (venda em dinheiro e cartão)

Endereço: CLS 308, Bloco A, Lojas 22/26

Horário: De segunda a sexta, das 10h às 17h, e no sábado, das 10h às 16h

Para compras nos cartões de débito ou crédito, será cobrada taxa de 10%; as compras não poderão ser parceladas.

