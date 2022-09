É hoje! Pré-estreia de A Fazenda 14 revela o nome de todos os participantes do reality

Amanhã (13) começa mais uma temporada de “A Fazenda“. E para aqueles que estão ansiosos para o início do reality rural, na noite dessa segunda-feira (12), vai rolar a pré-estreia da Fazenda. Durante o evento, serão divulgados os nomes de todos os participantes do programa. Além de revelar as novidades da edição.

Edição com muitas novidades! De acordo com o portal R7, da Record TV, além de divulgar todos os fazendeiros durante a pré-estreia, o evento também revelará quatro participantes (duas mulheres e dois homens) que serão confinados no Paiol. Apenas um deles fará parte do reality e se tornará o 21º participante — o qual será decidido através da votação do público.

É a primeira vez que A Fazenda conta com um evento de pré-estreia — o qual promete agitar o público antes mesmo do início do reality. O programa, que será apresentado por Adriane Galisteu, será exibido após a novela “Amor Sem Igual”, na Record TV, e promete uma dinâmica surpresa concorrendo a um prêmio.

Confira os participantes confirmados Até o momento, a Record TV já confirmou o nome de nove participantes que irão fazer parte do reality rural. A primeira peoa a ser confirmada foi Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho. A esposa do cantor Naldo Benny promete agitar o reality. “Eu quero me divertir ao máximo, aproveitar ao máximo lá dentro, cuidar dos bichos, cozinhar para galera. Quero curtir intensamente tudo o que eu puder viver lá dentro”, afirmou durante coletiva de imprensa da Record TV.

Outro nome divulgado na coletiva foi o do ator Iran Malfitano, que revelou nunca ter recebido um convite para participar de um reality show até A Fazenda. “Esse é o meu salto de paraquedas!“, declarou. Iran ainda explicou que o que mais lhe irrita no dia a dia é “falsidade e injustiça”.

Anny Bergatin, mais conhecida como Ruivinha de Marte, também estará presente nessa edição do reality. “Vou ser eu mesma. Quando entra com estratégia não dá muito certa, vou ser eu mesma, entrar de cabeça e é isso”, explicou a cantora. Durante a coletiva, ao ser perguntada se está em busca de fama ou dinheiro ao ingressar no reality, a cantora disparou brincando: “Os dois”.

Deborah Albuquerque também está confirmada no reality. A Musa do Paulistão participou do “Power Couple” junto de seu marido, e era ele quem acalmava da peoa nos momentos complicados. Agora, sem o seu companheiro para segurar a onda, Deborah revela que irá encarar todo mundo. “Estou preparada para ir sem o fofinho. Ele conversava muito para me acalmar. A minha versão sem ele vai ser muito mais fênix. Vou encarar todo mundo”, declarou.

O ex-ator mirim Thomaz Costa também foi confirmado em A Fazenda. O ex-namorado da atriz Larissa Manoela, já participou de outros realitys, como “Ilha Record“. Thomaz revelou que adquiriu muita experiência durante a “Ilha Record”, e que leva isso consigo para A Fazenda.

“Eu peguei uma bagagem minha da Ilha. A experiência com reality é o que mais conta em outro reality. As experiências e estratégias que criei é o que vai contar no programa. Mas em relação ao ‘Thomaz’, eu não vou mudar. Estou indo para ser eu. Não tem como ficar fazendo um personagem em um reality desse nível”, afirmou.

Por último, um dos nomes mais aguardados da edição: Deolane Bezerra. “Eu já nasci preparada para tudo nessa vida. Já nasci pronta”, revelou a advogada durante a coletiva de imprensa da Record TV. “Creio que não serei o grande nome. Os seguidores que tenho nas redes e a vida fora da Fazenda não diz a respeito de ser o ‘grande nome’ da atração, mas sim o que acontece lá dentro”, complementou Deolane.

Após a coletiva de imprensa oficial de A Fazenda 14, a Record TV ainda divulgou outros três nomes que também farão parte da próxima edição do reality: a ex-BBB Kerline Cardoso, o modelo e ex-namorado da mãe do Neymar, Tiago Ramos e Bia Miranda, neta da cantora Gretchen.

