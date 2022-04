Duas das maiores empresas brasileiras com capital aberto são também as duas maiores pagadoras de dividendos, segundo um levantamento feito pela Economatica. De acordo com a pesquisa, no ano passado, a soma dos dividendos distribuídos pela Petrobras (PETR3;PETR4) e Vale (VALE3) superaram o total distribuído por todas as outras demais empresas listadas na B3. A Vale, por sua vez, diminuiu o maior […]