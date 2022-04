‘É levantar a cabeça’, lamenta Thiaguinho após empate no jogo de ida da final do Baiano

O roteiro inicial do primeiro jogo da final do Campeonato Baiano parecia que iria deixar o Atlético de Alagoinhas com uma mão na taça. Apesar do pênalti perdido, o Carcará abriu o placar ainda no primeiro tempo e ficou com um jogador a mais durante boa parte do confronto.

Mas a equipe vacilou, viu o Jacuipense empatar no gol contra marcado por Jerry, e vai ter que vencer em Riachão do Jacuipe, no próximo domingo (10), para faturar o inédito bicampeonato.

Apesar do resultado considerado ruim, o atacante Thiaguinho afirmou que não tem nada perdido e garante que o time vai conseguir mostrar força fora de casa.

“A gente pecou onde não poderia pecar. Em um lance de bola parada a gente poderia ter tido mais concentração, mas acabamos falhando e demos a chance do adversário empatar o jogo. Ainda tentamos, mas não conseguimos. Agora é levantar a cabeça, não tem nada perdido, nada definido, como a gente sabia que não ia ser definido nesse primeiro jogo. Fizemos uma boa partida, cometemos um erro, mas é levantar a cabeça pois tem o próximo jogo para a gente conseguir esse título”, afirmou.

Para o jogo decisivo, o técnico Agnaldo Liz não poderá contar com o lateral direito Edson. Ele entrou no segundo tempo da partida e foi expulso após cometer falta no minutos finais.