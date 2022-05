É menina! Virgínia e Zé Felipe anunciam sexo do bebê. Saiba como foi

Foi no aniversário de 1 aninho da pequena Maria Alice, filha de Virgínia e Zé Felipe, comemorado com uma grande festa na noite desta segunda-feira (30/5), que revelou-se, por fim, o sexo do segundo bebê do casal, que vem aí: uma menina. Isso mesmo! O seu nome? Maria Flor. A coluna LeoDias conta em detalhes e com exclusividade como foi o tão esperado anúncio.

O momento especial foi marcado por fogos e papel picado cor-de-rosa. Zé Felipe cantava uma música, quando desceu do palco e avisou os convidados sobre o anúncio. Foi pedido também para que ninguém gravasse o momento. Toda a família se reuniu para o momento da revelação e comemoram com abraços e bastante euforia a novidade.



A história de Virgínia e Zé Felipe

Zé Felipe e Virgínia se conheceram em junho de 2020 e assumiram o namoro em julho. Em menos de um ano, casaram-se e tiveram a primeira filha, a pequena Maria Alice. Para Zé Felipe, tudo aconteceu quando tinha que acontecer.

Casal também está às vésperas de completar 2 anos juntos, e provam de uma união madura, bem estruturada e sem crise aparente ao longo desse tempo, embora a pouca idade, ela com 23 e ele com 24.

