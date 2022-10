É domingo e escuto os vizinhos guerreando com panelas e palavras nas varandas de suas casas. Entre os prédios, ecoam slogans de candidatos e gritos furiosos de ordem. Pela cidade, a cada semáforo aceso em vermelho, cartazes de papelão com apelos manuscritos quase arranham os vidros dos carros que avançam os sinais verdes.

Os motoristas que pressentem a inevitável parada aceleram de repente, e é como se escapassem da realidade, amarelando. Ficar parado, andar velozmente. Movimentos atravessados por questões que dariam uma tese. Pressa no trânsito, urgências da fome. Quem são esses que pedem, estômagos roncando dentro de nossas insônias?

Enquanto cruzamos os dias da semana, cumprindo agendas de compromissos inadiáveis, programados a cada noite, esses que pedem se abrigam sob marquises esperando que o tempo mude. Será que vai chover hoje? Feito crianças, desenhamos ingenuamente o Sol da infância nas calçadas e aguardamos junto com eles.

Um círculo desenhado a giz no concreto, rodeado por linhas curtas e irregulares que parecem ter origem nele, eis o encantamento para que aconteça o milagre de um dia novo, a invocação da luminosidade. Mas será verdade que essa simples representação solar seja capaz de afetar a Via Láctea e materializar a transformação do clima?

“Santa Clara, clareai estes ares/Dai-nos ventos regulares, de feição/Estes mares, estes ares/Clareai”, canta o poeta Manuel Bandeira em sua Oração para Aviadores. É possível que você não saiba, e tudo bem. Também confesso que não sei. É historicamente que se configura o futuro, enigma e esfinge. Quais perguntas nos atingem?

É do Tempo enviar respostas insondáveis que nem as urnas definem. Respeitemos as respostas, sejam quais forem, enfrentando com coragem tempestades e festejando céus sem nuvens. E não esqueçamos nunca do poema-oração: “Santa Clara, dai-nos Sol/Se baixar a cerração/Alumiai/Meus olhos na cerração”. Assim seja.