‘E.T. – O Extraterrestre’ ganha exposição interativa em SP para comemorar os 40 anos do filme

O clássico “E.T. – O Extraterrestre“, dirigido por Steven Spielberg, completa 40 anos em 2022. Para comemorar o marco, o filme ganhou uma exposição imersiva no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo. A amostra conta com réplicas de cenários, fotos, pôsteres e objetos originais da época em que o filme foi lançado. Estão disponíveis bicicletas equipadas com óculos de realidade virtual que permitem recriar a clássica cena do filme. Também existem bonecos do E.T. para que os visitantes possam tirar fotos no local. O filme é considerado um marco na cultura pop e conquistou quatro estatuetas do Oscar em 1983. A exposição começou nesta quinta-feira, 4, e se estenderá até 2 de outubro. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla e os preços variam entre R$ 15 e R$ 40. Além da exposição, também existe uma loja de souvenires ao fim da tração.

