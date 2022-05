É tempo de curau: aprenda a fazer a receita cremosa de milho

Finalmente está chegando uma das melhores épocas do ano, aquela em que já é possível sentir um cheirinho de comida típica no ar. O mês de junho está ligado às tradições religiosas das festas juninas e, claro, aos deliciosos pratos quem vem junto com a celebração.

Hoje você vai aprender a fazer um delicioso curau de milho. Confira o passo a passo e aproveite!!

Ingredientes:

– 6 espigas de milho verde;

-1 litro de leite;

-1 pitada de sal;

-250g de açúcar;

-Canela em pó para polvilhar.

Modo de preparo:

Com uma faca afiada, com cuidado, solte os grãos do sabugo do milho, cortando o mais rente possível. Transfira os grãos para o liquidificador e bata juntamente com o leite, até formar um creme. Passe a mistura por uma peneira para retirar o bagaço da casca do grão de milho.

Despeje o creme em uma panela, acrescente o sal, o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre até que a mistura engrosse. Abaixe o fogo, e cozinhe por cerca de 15 minutos. A massa deve ficar grossa mas ainda cremosa. Sirva polvilhado com canela.

Receita cortesia da Quitanda

