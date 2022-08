EA afirma que jogos single-player são uma parte muito importante da empresa

Nos últimos anos, a EA acabou ganhando a imagem de ser uma empresa que negligenciava os jogos single-player, preferindo se focar mais em experiências multiplayer. As recentes brincadeiras onde a empresa tirou sarro dos jogadores de single-player também não ajudaram muito com sua imagem.

Apesar disso, parece que os jogos single-player continuam sendo uma parte importante do negócio da empresa, conforme palavras do próprio Andrew Wilson, o CEO da EA, sendo um dos seus principais motivadores atuais.

Wilson afirma que a EA está sempre atenta aos pedidos dos jogadores e sabe o quanto eles anseiam por poderosas histórias e a criação de mundos e personagens únicos, e planeja entregar tudo isso.

Ainda assim, Chris Suh, o chefe de finanças da EA, afirma que jogos como serviço ainda são a grande fonte de renda da empresa e que deveremos ver mais deles sendo lançados no futuro.

Andrew explicou muito bem, mas ao pensarmos no impacto do modelo no impacto financeiro disso, a primeira coisa a sempre ter em mente é que o jogos como serviços ainda abrangem, em uma base de 12 meses, mais de 70% do nosso negócio, e que tem sido um fluxo de receita comprovado, muito confiável e altamente recorrente e que ainda será o fator predominante em nosso PNL [Lucros e Perdas] de longo prazo.

Segundo. Conversamos muito sobre as áreas de investimento que estamos fazendo, e é tanto nos jogos como serviços quanto em alguns dos lançamentos de títulos single-player que você viu. E assim, ao longo do tempo, continuaremos a investir… nosso crescimento de longo prazo continuará a investir no desempenho contínuo e estável de nossos negócios de serviços e haverá algumas diferenças ao longo do caminho.