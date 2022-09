EA diz que deixar Call of Duty exclusivo no Xbox pode ajudar no sucesso de Battlefield

O assunto do momento é: será que Call of Duty se tornará um título exclusivo dos consoles Xbox ou ainda será lançado normalmente no PlayStation? Essa é uma pergunta que só teremos a resposta futuramente.

No entanto, o CEO da Electronic Arts, Andrew Wilson, comentou recentemente sobre esse caso que está gerando uma das maiores “tretas” dos últimos anos no universo gamer.

Na entrevista que Andrew Wilson participou, ele comentou como Call of Duty pode ajudar com o sucesso de Battlefield, que ultimamente perdeu o seu brilho, principalmente com o lançamento de Battlefield 2042.

Em resumo, o CEO acredita que deixar Call of Duty exclusivo pode ajudar no sucesso de Battlefield, pois o título da EA seria multiplataforma feito para PC, PlayStation e Xbox, e não em apenas uma plataforma.

“Em um mundo onde pode haver dúvidas sobre o futuro de Call of Duty e quais plataformas ele pode estar ou não, acho que é uma tremenda oportunidade para Battlefield, ainda mais com cross-play.”

Entretanto, o futuro de Call of Duty é um mistério e recentemente Jim Ryan comentou que a Microsoft ofereceu manter o título de FPS no PlayStation por três anos além do acordo que a Sony tinha com a Activision, mas esse acordo foi inadequado.

Por outro lado, Phil Spencer já deixou bem claro as intenções da Microsoft, que é lançar os títulos da Activision no Xbox Game Pass, e isso também inclui Call of Duty.