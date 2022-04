EA está planejando adicionar microtransações em Battlefield 2042

Battlefield 2042 é sem dúvidas um dos maiores fracassos dos últimos anos e até mesmo a Electronic Arts sabe disso. O jogo passou por um lançamento repleto de problemas e muita dor de cabeça para os jogadores.

O jogo chegou para o público com uma grande quantidade de bugs, má otimização, falta de conteúdo e assim por diante. Tudo isso foi matando o jogo aos poucos, que só perde jogadores a cada dia e agora parece que a Electronic Arts e a DICE estão planejando adicionar microtransações em Battlefield 2042.

Recentemente, Battlefield 2042 recebeu uma nova e grande atualização que trouxe vários ajustes e correções importantes, e nos arquivos da atualização, foram encontrados detalhes sobre uma loja que será implementada dentro do jogo.

A loja contará com pacotes, onde você poderá comprar com seu dinheiro real, sendo cosméticos para as armas, personagens, veículos e mais, além de aumentos de experiência (boost).

Os arquivos mostram que os jogadores poderão comprar cinco pacotes de moedas premium diferentes. Os arquivos também mencionam missões semanais e bônus para o Battle Pass.

Isso sem dúvidas não é boa notícia, pois ninguém gosta de microtransações e caso essa atualização chegue no jogo, pode ser o fim de Battlefield 2042, com os jogadores restantes, abandonando o título para sempre.

Battlefield 2042 já está disponível no PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.