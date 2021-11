Eclipse lunar: confira fotos do fenômeno visto no Brasil

Entretenimento



Publicado em 19 de nov de 2021 e atualizado às 12:38

Na madrugada desta sexta-feira (19) um longo eclipse lunar ficou visível a olho nu em diversas regiões do mundo. O fenômeno pôde ser visto na América do Norte, grande parte da América do Sul, no nordeste do continente asiático e leste da Austrália. No Brasil, o pico do eclipse — às 6h da manhã — não pôde ser visto, já que a Lua estava mais abaixo do horizonte.

Segundo a NASA, o fenômeno durou cerca de 3 horas e 28 minutos, o mais longo em 580 anos. Agora, a previsão é que o próximo eclipse lunar aconteça somente em 8 de fevereiro de 2669.

Confira imagens do fenômeno:

Lua cheia em eclipse Lunar parcial registrada hoje #EclipseLunar 📷 Marcelo Pedreira pic.twitter.com/NHqx66E3ZJ — Astronomiaum 🌎 🚀 (@Astronomiaum) November 19, 2021

Como acontece um eclipse lunar?

Um eclipse lunar ocorre quando a Terra, o Sol e a Lua se alinham e o satélite é “coberto” pela sombra do planeta, provocando a chamada zona de “umbra”. O fenômeno só acontece quando a Lua está na fase cheia e pode ser parcial — quando a Lua não é 100% coberta pela sombra da Terra — ou total — neste, o planeta bloqueia toda a luz do Sol e impede que chegue no satélite.