Economia brasileira teve retração de 0,8% em agosto, diz FGV

A atividade econômica no país sofreu retração de 0,8% em agosto na comparação com julho. Em relação aos oito meses do ano passado, houve crescimento de 3,7% e de 3,3% no trimestre encerrado em agosto. As informações fazem parte do Monitor do PIB da FGV, Fundação Getúlio Vargas. O índice monitora o Produto Interno Bruto brasileiro, que é a soma das riquezas produzidas pelo país em um ano. A economista da FGV, Juliana Trece, avalia que a queda foi influenciada pelo mau rendimento da indústria e dos serviços.

Também o consumo das famílias caiu em agosto em zero vírgula cinco por cento, mas cresceu 5,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E foi positivo em 4,4% no trimestre fechado em agosto.

Estima-se que o valor do PIB acumulado até agosto deste ano foi de R$ 6,310,311 trilhões.

