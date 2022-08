Economia cresce 0,69% em junho, diz Banco Central

A economia do país em junho cresceu 0,69% em relação a maio, conforme o IBC-Br, índice do Banco Central que mede a atividade econômica mês a mês. A divulgação foi nesta segunda-feira.

O resultado em junho interrompeu uma sequência de quedas em abril e maio. No segundo trimestre do ano, a expansão chegou a 0,57%.

Esses dados são dessazonalizados, ou seja, ajustados para compensar diferenças na atividade econômica por causa de fatores específicos de cada época do ano.

Com relação a junho de 2021, o crescimento foi de 3,09%, mas sem essa correção sazonal. Também sem o ajuste, o IBC-Br apontou crescimento de 2,24% no primeiro semestre e de 2,18% em 12 meses até junho.

O conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, Cesar Bergo, diz que o crescimento foi acima do esperado e que a redução de impostos ajudou indústria e agronegócio.

Segundo o economista, os indicadores justificam otimismo para o ano, mas é preciso mais tempo para dizer que o crescimento é sustentável.

O IBC-Br é considerado uma prévia do PIB, que é oficialmente divulgado pelo IBGE. O próximo anúncio do PIB está previsto para setembro.

