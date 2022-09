Economia informa que teto de gastos evita despesas em excesso

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil está se recuperando economicamente, com redução de juros e geração de emprego e renda, principalmente nos últimos dois anos.

As declarações foram nesta quarta-feira durante uma premiação da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, no Rio de Janeiro. Guedes recebeu o prêmio de Personalidade do Ano.

Sobre acelerar privatizações, o ministro disse que o modelo estatal provoca estagnação econômica e miséria. A ideia de Guedes é que parte dos recursos vindos dessas transações seja aplicada em programas de erradicação de pobreza.

O ministro também falou do teto de gastos e afirmou que ele serve como um mecanismo para prevenir gastos em excesso.

Guedes também afirmou que o Brasil foi dos países com grande crescimento nos últimos anos, mais até que os Estados Unidos.

O ministro PauloGuedes ainda destacou que o caminho para promover o crescimento do país passa pela geração de empregos, criação de empresas e incentivo ao empreendedorismo.

