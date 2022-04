Ed Sheeran anuncia lançamento de clipe gravado na Ucrânia e doação de lucros ao país

O cantor Ed Sheeran anunciou que vai lançar na próxima sexta-feira, 22, o clipe da música 2step, que gravou em parceria com Lil Baby. Em suas redes sociais, o artista contou que a gravação do videoclipe aconteceu na capital ucraniana em 2021. “Filmamos no ano passado em Kiev e, embora tenha sido minha primeira vez lá, rapidamente amei as pessoas e o lugar. Não havia sinal do horror que a Ucrânia enfrentaria e meu coração está com todos de lá”, escreveu Ed no Instagram. No post, o cantor também declarou que vai doar os rendimentos gerados pelas reproduções do clipe no YouTube ao Comitê de Emergência de Desastres (DEC, sigla em inglês) da Ucrânia. O país governado por Volodymyr Zelensky enfrenta há quase dois meses uma guerra contra a Rússia. O conflito teve início em 23 de fevereiro, quando o presidente russo Vladimir Putin autorizou um ataque ao país vizinho com a justificativa de que essa ação militar visa proteger separatistas no leste ucraniano. Vários famosos já se posicionaram contra a atitude de Putin e prestaram ajuda à Ucrânia,entre eles estão os atores Mila Kunis, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio e Ryan Reynolds.

