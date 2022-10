Eddy Jr. depõe e sai de apartamento após sofrer ataques racistas e ameaças de morte

O humorista Eddy Jr. precisou deixar seu apartamento após sofrer ataques racistas e ser ameaçado de morte por uma vizinha do prédio em que mora, em São Paulo. Ele está temporariamente em um hotel. O artista registrou uma ocorrência e na última quarta-feira, 19, foi chamado para depor. Quando estava a caminho da delegacia, ele agradeceu nas redes sociais o apoio que vem recebendo. “Passando aqui para agradecer as mensagens que vocês estão me enviando. Obrigado pelo carinho, obrigado por todo apoio. Eu estou bem, já estava bem e continuo”, afirmou. “Estamos resolvendo tudo judicialmente.” O caso ganhou repercussão após Eddy postar um vídeo que mostra a moradora sendo racista com ele. “Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio, foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser Preto… para finalizar tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser preto… ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também”, relatou o artista ao divulgar o vídeo. Imagens de câmera de segurança do prédio divulgadas pelo “Boa Tarde, São Paulo”, da Band, mostram o filho da moradora indo bater na porta do apartamento do humorista com uma faca. O caso revoltou outros moradores do prédio em que Eddy mora e alguns estão protestando e pedindo a expulsão da moradora do local.

