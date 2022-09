Éder Militão entra na Justiça contra ex-mulher e pede indenização

O zagueiro Éder Militão entrou na Justiça contra a ex-mulher, Karoline Lima, alegando estar sofrendo ataque nas redes sociais. A separação do casal se deu após um vídeo do jogador participando de uma festa nos Estados Unidos circular nas redes, enquanto Karoline estava nos últimos meses da gestação.

O defensor, que atua pelo Real Madrid, entrou com uma liminar, em caráter de Tutela de Urgência, pedindo para que Karoline seja proibida de citar seu nome em qualquer publicação na web.

De acordo com o portal Em Off, do IG, Militão teria relatado ofensas e agressões, motivadas pela ex-mulher.

Diante dos supostos discursos de ódio sofridos, ele entrou com pedido para que Karoline apagasse todas as publicações nas quais o citou e ainda um pagamento de R$45 mil por danos morais. No entanto, sem comprovar as acusações feitas, a Tutela de Urgência acabou indeferida pela Justiça.

Recentemente, Karoline acabou se explicando após posar com o Luva de Pedreiro em uma boate espanhola. “Como vocês sabem, eu saí no sábado pela primeira vez depois de 300 mil anos. Estávamos lá dançando e vi Luva de Pedreiro. A gente já se seguia nas redes sociais. Eu nunca tinha falado com ele, mas a gente se cumprimentou e postei uma foto com ele”, declarou ela.

“Eu postei uma foto com o menino. Foi só isso. Pelo amor de Deus. Não vai queimando minha vida de solteira. Não estou com ninguém. Se tivesse, estava mais do que certa. Estou solteira e não devo nada para ninguém”, concluiu a ex de Militão.

Convocado para a Seleção

Nesta sexta-feira, Militão esteve entre os 26 jogadores convocados pelo técnico Tite para os dois últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo do Catar.

Na Data Fifa de setembro, o Brasil vai jogar duas vezes na França. No dia 23, enfrenta Gana em Le Havre, no Stade Océane. Depois, no dia 27, encara a Tunísia no Parque dos Príncipes, em Paris. Ambos os jogos estão marcados para 20h30 (de Brasília).