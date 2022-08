Edição icônica! Descubra oito celebridades que estão confirmadas em ‘A Fazenda 14′

A estreia de ‘A Fazenda 14’ está cada dia mais próxima e os telespectadores estão curiosos para saber as novidades do reality show. De acordo com o colunista Leo Dias, alguns nomes foram confirmados na atração da Record TV, prometendo entregar bastante polêmica na nova edição.

Ao todo, tivemos acesso à oito, dos vinte participantes, que já assinaram os contratos com a emissora e estão prontos para enfrentar o confinamento. São eles: Deolane Bezerra, Natália Deodato, Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Babi Mu, Pétala Barreiros, Deborah Albuquerque e Victor Igoh.

‘A Fazenda 14’ tem data de estreia definida Finalmente foi definido! Na última sexta-feira (26), a Record TV emitiu um comunicado informando a data de estreia da nova edição de ‘A Fazenda’. De acordo com a emissora, o primeiro episódio do reality irá ao ar no dia 13 de setembro, uma terça-feira.

Segundo a emissora, a apresentadora Adriane Galisteu segue comandando a atração e, de acordo com o portal ‘Em Off’, o confinamento dos participantes se inicia nesta quinta-feira (01), em um hotel localizado em São Paulo.

