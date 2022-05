Edin Terzic assume o comando técnico do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou, nesta segunda-feira, que Edin Terzic irá assumir o comando técnico do time a partir da próxima temporada. O contrato do treinador com o clube, que será assinado nesta terça, é válido até 30 de junho de 2025.

O novo treinador chega para substituir Marco Rose, que deixa o clube após uma temporada decepcionante, principalmente nas competições europeias, caindo na fase de grupos da Liga dos Campeões e sendo eliminado antes mesmo de chegar às oitavas de final da Liga Europa.

Já com experiências em outros cargos dentro do clube, esta não será a primeira vez que Terzic assume o time profissional do Borussia. De forma interina, ele comandou a equipe em parte da última temporada, conquistando, inclusive, o título da Copa do Alemanha.

“A essa altura, muitas pessoas devem saber o quanto o Borussia é importante na minha vida. Gostaria, portanto, de agradecer a Aki Watzke, Michael Zorc e Sebastian Kehl pela grande confiança e por transferirem esta grande responsabilidade. Daremos tudo todos os dias para o sucesso da equipe e de todo o clube”, disse o treinador.

Além do anúncio de Terzic, o Dortmund também confirmou a contratação do meia turco Salih Ozcan, que assinou um contrato válido até 2026.