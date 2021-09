Edital de convocação 30/2021 – AGMATEB

Destaque



Publicado em 12 de set de 2021 e atualizado às 12:47

O representante do Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia (SINDGUARDAS-BA) o senhor Pedro Oliveira Santos, por meio do Edital 030/2021, torna notória a convocação dos Guardas Civis Municipais de Itamaraju, para a próxima terça-feira (14) de setembro, às 09:30 na unidade da Associação dos Guardas e Agentes de Trânsito Municipal do Extremo Sul da Bahia do Município de Itamaraju (AGMATEB).

A reunião tratará da pauta contendo os seguintes assuntos:

Não cumprimento da pauta de reinvindicações;

Regulamentação da Guarda Civil Municipal;

Plano de Carreira Cargos e Salários (PCCS);

Equipamento de Proteção Individual (EPIs)