Edital do Itaú Cultural seleciona projetos de arte no metaverso

Itaú Cultural O Itaú Cultural vai entrar no universo do metaverso, com duas ações: uma exposição com obras de arte de seu acervo no site www.itaucultural.org.br/metaverso, e um edital para seleção de projetos de arte e cultura.

Com inscrições abertas de 6 de julho ao dia 26 de julho, o edital vai apoiar, fomentar e mapear trabalhos neste campo e ampliar as reflexões sobre o tema. Os projetos devem estar em fase de desenvolvimento para este universo, focados na arte e na cultura brasileira, desde que não estejam em funcionamento público neste espaço. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada através de formulário disponível no site do Itaú Cultural.

A escolha de até 10 projetos será feita em duas etapas por uma Comissão de Seleção composta por membros dos núcleos do Observatório e Tecnologia do Itaú Cultural e professores e profissionais atuantes neste mercado. Os nomes dos selecionados na primeira fase serão divulgados no dia 13 de outubro. O resultado será anunciado em 8 de novembro – em ambos os casos, o anúncio será publicado no site da organização.

Os critérios para a seleção dos trabalhos são: proposta e adequação do projeto ao objetivo deste chamamento seguindo a temática da arte e cultura brasileiras e que sejam projetos no metaverso e estejam em fase de desenvolvimento. Serão levados em conta também a inovação; viabilidade técnica, formação, diversidade de distribuição geográfica e expressões artísticas.

Exposição no metaverso

Arte Cibernética, Consciência Cibernética e Ocupação Abraham Palatnik, são algumas das mostras que o Itaú Cultural organizou nestes anos dentro do campo da arte e da tecnologia. Considerando que a chegada ao metaverso visa experimentar novas possibilidades e caminhos que surgem com o avanço da web 3.0, além de expandir a presença e as diversas iniciativas da organização no ambiente virtual, a instituição abriu um espaço neste universo virtual para apresentar algumas das obras de seu acervo.

Entrando em www.itaucultural.org.br/metaverso, até o fim do mês o visitante encontrará nesse espaço do Itaú Cultural uma seleção de obras de sua coleção. A mostra apresenta 16 obras que vão de Adriana Varejão e Beatriz Milhazes e Berna Reale a Regina Silveira, Sandra Cinto, Vicente de Mello e Vik Muniz