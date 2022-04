Editorial – Normal é ser feliz

Arvoram-se da ilusória condição de “normais” todos quantos acreditam terem órgãos e sistemas vitais dentro dos conceitos legitimados pela ciência para o corpo humano, na visão conservadora em franco declínio quando se observam os considerados “autistas”.

Seria apenas distinto, em seu modo de doar sentido ao mundo, sem nenhum critério de valor pré-estabelecido, este grupo cujo dia de conscientização foi fixado para hoje pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O esforço em reduzir a discriminação e o preconceito contra quem tem o chamado “Transtorno do Espectro Autista” (TEA) é o objetivo do mutirão, reunindo amigos, familiares e especialistas no estudo desta alteração de perfil.

É possível melhorar as condições de vida destes humanos diferenciados e já servidos por terapias desenvolvidas exclusivamente para as habilidades, comportamentos e comunicações de cada aprendiz visando um convívio baseado em positividade.

Este objetivo levou à escolha do lema da campanha: “lugar de autista é em todo lugar”, com a proposta de promover a plena inclusão de cerca de 70 milhões de pessoas habitando o planeta neste estatuto de suposta incompletude.

Uma das características constantes é o desenvolvimento concentrado em uma atividade, com aproveitamento de talentos e aptidões, possibilitando o destaque em linguagens artísticas e ofícios variados.

Utilizando-se do alcance da rede mundial de computadores, os organizadores do movimento pró-autistas definiram a hashtag RESPECTRO, alusiva à mensagem “Respeito para todo o espectro”, a fim de celebrar a data.

Outra estratégia mobilizadora de recursos para chamar a atenção é a escolha da cor azul a fim de iluminar cartões-postais, como o monumento ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Tomam como pressuposto, os divulgadores da causa do autismo, o fato de haver um só grupo da espécie Homo Sapiens, com oportunidade de compartilhamento de aspectos fundamentais capazes de unir a todos: a vontade de viver e tirar proveito dos momentos felizes.