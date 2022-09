Edu dá vitória ao Cruzeiro, que se aproxima do retorno à Série A

Graças a um gol do atacante Edu, o Cruzeiro derrotou o Operário por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (8) no estádio do Mineirão, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o triunfo, a Raposa chegou aos 62 pontos, ampliando a sua vantagem na liderança e ficando muito próxima do acesso para a Série A do Brasileiro.

O gol da vitória saiu aos 46 minutos do primeiro tempo, quando Machado recuperou a bola no meio de campo, tocou na direita para Bruno Rodrigues, que cruzou na medida para Edu, que não perdoou dentro da área.

Empate no Heriberto Hülse

Em partida disputada no estádio Heriberto Hülse, o Bahia empatou sem gols com o Criciúma. Apesar do resultado, a equipe baiana se manteve na vice-liderança da competição com 51 pontos. Já o Tigre alcançou os 39 pontos, na 9ª posição.