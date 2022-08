Eduardo expõe os “traidores” que deixaram Jair Bolsonaro no caminho

Um vídeo publicado nas redes sociais relembra alguns dos nomes que, embora tenham sido eleitos com a bandeira em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL), deixaram a base de apoio durante o mandato, seja no Executivo ou Legislativo.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi um dos usuários que divulgou a produção, que dá ênfase, principalmente, ao ex-governador Joao Doria (PSDB) – responsável pelo bordão BolsoDoria –, assim como Alexandre Frota e Joice Hasselmann, ambos deputados federais eleitos com a bandeira bolsonarista, mas que se afastaram do presidente.

“Agora que já falamos um pouco sobre a velha imprensa, vamos falar sobre TRAÍRAS. Em tempos de eleições, é bom ficarmos atentos”, alertou Eduardo nas redes sociais. Ele se refere a trechos do livro de sua autoria intitulado Jair Bolsonaro: o fenômeno ignorado.

Veja o vídeo:

“O FENÔMENO IGNORADO”

Agora que já falamos um pouco sobre a velha imprensa, vamos falar sobre TRAÍRAS.

Em tempos de eleições, é bom ficarmos atentos.

*

Mais um trecho do livro

Os resultados das eleições de 2018 não foram apenas surpreendentes; foram históricas. pic.twitter.com/RR0UKJvbXp

— Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) August 10, 2022

