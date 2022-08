Eduardo Paes decreta ponto facultativo no RJ no primeiro dia de Rock in Rio

Faltando 25 dias para o início, o Rock in Rio ganhou um presente do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Nesta segunda-feira, 08, o político decretou o “Dia do Reencontro” para 2 de setembro, data de início da edição de 2022, e declarou ponto facultativo em repartições públicas municipais. “Será um dia não apenas de reencontro como de paz. Há pouco mais de 37 anos, em 1985, o Rock in Rio nascia para dar voz a uma população que saía de um longo período de ditadura. Hoje, o festival traz mais uma vez o sentimento de esperança, alegria para dentro da atmosfera da mágica Cidade do Rock. A vida, mais uma vez, está recomeçando e o Rock in Rio chega como um verdadeiro parque de experiências que trará a música como símbolo maior para o reencontro dessas pessoas”, comemorou Roberto Medina, presidente e criador do Rock in Rio. Também neste ano o festival foi declarado patrimônio cultural imaterial da cidade e do estado. A edição de 2022 é muito espera por ser a primeira após a pandemia. O evento acontecerá entre os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Nomes como Iron Maiden, Sepultura, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N’ Roses, Maneskin, Coldplay, Camila Cabello e Dua Lipa estão no line-up do Palco Mundo. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.