Eduardo Paes xinga candidato do PL, apaga e diz que conta foi roubada

O perfil no Twitter do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), xingou o candidato a deputado estadual Fabrizio Fasano Jr (PL). Pouco depois, o comentário foi apagado e ele afirmou que a conta foi “roubada temporariamente”.

“Padre de festa junina! Soraya hoje é minha musa! Pronto, falei!”, escreveu Paes, acompanhando o debate presidencial da TV Globo. Fasano, então, responde: “Você é um bosta, sem novidades”.

Veja o registro:

Neste momento, o perfil de Paes dispara uma série de xingamentos. “Tá querendo arrumar emprego de deputado é?”, escreveu. O tuíte foi apagado pouco depois e o prefeito logo voltou a se manifestar: “Roubaram temporariamente minha conta! Reassumi finíssimo!”.

