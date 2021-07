Eduardo Saverin torna-se o brasileiro mais rico do mundo

Tecnologia



Publicado em 7 de jul de 2021 e atualizado às 08:23

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

O posto de brasileiro mais rico do mundo tem um novo dono: o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin. Após alcançar uma riqueza avaliada em US$ 19,5 bilhões na última segunda feira (5), ele ultrapassou a fortuna de US$ 19,2 bilhões do empresário e investidor Jorge Paulo Lemann, do 3G Capital, antigo detentor do título.

Nascido em São Paulo, em 1982, Saverin foi criado nos Estados Unidos. Lá, ele tornou-se um dos cofundadores do Facebook, ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas de classe de Harvard.

Inclusive, sua participação na criação da rede social foi o principal fator para que Eduardo Saverin alcançasse o posto de brasileiro mais rico do mundo, já que grande parte de sua fortuna é oriunda de sua participação acionária na big tech.

Em 2012, o cofundador do Facebook renunciou de sua cidadania americana e partiu rumo à Singapura, país em que reside até os dias de hoje. Aliás, no ano passado, Saverin ocupou a 4ª posição do ranking de pessoas mais ricas do país asiático, de acordo com a Forbes — no ranking global, ele figura na 95ª colocação.

Jeff Bezos recupera título de mais rico do mundo

Dono do grupo LVMH, Bernard Arnault desbanca Jeff Bezos e torna-se o homem mais rico do mundo

Site revela que bilionários americanos pagam impostos irrisórios em comparação com suas riquezas

Em 2016, o empresário lançou o fundo de investimentos B Capital, que investe em empresas de tecnologia em estágio avançado, localizadas na Ásia, Europa e EUA, ao lado do economista Raj Ganguly. Segundo estimativas, o fundo já arrecadou cerca de US$ 766 milhões.

Lemann, por sua vez, agora ocupa a segunda colocação na lista dos brasileiros mais ricos do mundo. Atualmente com 81 anos — mais do que o dobro da idade de Saverin —, ele é acionista majoritário da multinacional de bebidas Anheuser-Busch InBev, resultante da fusão da brasileira Ambev com a belga Interbrew.

O executivo também possui investimentos na Restaurant Brands International, controladora do Burguer King, e tem uma fundação filantrópica ligada à educação que carrega o seu sobrenome.

Por | UOL