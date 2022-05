Eduardo Sterblitch deixa The Masked Singer e mira em reality da Globo

O ator Eduardo Sterblitch deixará o The Masked Singer Brasil, da Globo, em outubro. Em entrevista ao portal Em Off, ele contou que não vai participar do especial de Dia das Crianças do reality, e não esclareceu se voltará ao programa no próximo ano.

“Sei que agora vai ter o especial de Dia das Crianças. Vai ser em outubro, e eu não participo. Mas não precisa [de mim], porque vai ser com todos os mascarados junto com a Ivete [Sangalo]. Vai ser maravilhoso!”, disse Sterblitch.



Eduardo ainda comentou sobre sua agenda cheia até o próximo ano: “Eu estreio um filme no final do ano com Guel [Arraes] e uma série ano que vem. Farei vilões, agora só faço vilões”.

Ele ainda brincou sobre uma possível participação no Big Brother Brasil 23. “Curto bastante. Com maconha eu ganho [o BBB 23]!”, disse ele.

