Educador financeiro do Sicoob orienta como aproveitar com consciência o novembro de descontos

Saiba como evitar dívidas com a famosa época das promoções.

Este mês, tanto as pequenas quanto as grandes redes varejistas anunciam a participação no maior período de promoções e descontos do país. Frenesi entre os consumidores, mesmo durante a pandemia, novembro de 2020 movimentou mais de R$ 5 bilhões nas lojas on-line e físicas, cerca de 30% a mais do que em 2019, segundo a Neotrust/Compre&Confie.

Mas é possível aproveitar os descontos e, mesmo assim, fazer compras com consciência? Para auxiliar os consumidores nesta missão, o educador financeiro Eduardo Souza Trigueiro, do Sicoob, separou algumas orientações.

A data, que este ano acontece oficialmente em 26 de novembro, ocorre nas proximidades das festas de fim de ano, em que também é esperado um crescimento nas vendas, principalmente em meio a tantas ofertas irresistíveis. No entanto, nem sempre esses descontos valem a pena.

“Percebemos em períodos anteriores que, muitas vezes, aqueles produtos anunciados como se estivessem em uma oferta tentadora, estão muito mais caros do que o normal. É a metade do dobro. Imagino que esse ano não será diferente, por isso a pesquisa dos preços ao longo do ano é fundamental”, diz Eduardo.