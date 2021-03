Educadores realizam atividades voltadas ao Dia Mundial da Água

No Dia Mundial da Água, comemorado nesta segunda-feira (22), educadores da rede estadual de ensino realizaram diversas atividades, no ensino remoto, para conscientizar os estudantes sobre a importância da preservação do recurso natural como fonte importante para a sobrevivência da humanidade e do planeta.

Com a produção de vídeos, podcasts, desenhos e exercícios pelo Google Forms, os alunos foram motivados a debater o tema a partir, por exemplo, da análise da Declaração Universal dos Direitos da Água.

A professora de Biologia e Iniciação Científica, Cida Nunes, que ensina no Colégio Estadual Vila São Joaquim, em Sobradinho, destacou a atividade que englobou a realidade local. “Enviei vídeos que dialogassem com a realidade da comunidade escolar do semiárido e a Declaração Universal dos Direitos da Água. E, através dessas fontes, a atividade propunha a construção de um pequeno vídeo, podcast, desenho ou uma pintura sobre a importância da água para os seres vivos. Tudo isso respeitando as adaptações ao ensino remoto”.

O estudante Davi Feitosa, 2°/3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Vila São Joaquim, falou sobre o conceito na produção de um vídeo (assista aqui https://bit.ly/3lGjyJh) para a atividade. “A proposta foi mostrar a importância da água para cozinhar, beber, limpeza e para a vida das plantas e animais em geral. Eu queria mostrar que dentro de casa conseguimos também perceber o valor da água para todos”.

Já a professora de Química, Andreia Serpa, do Colégio Estadual Helena Magalhães, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, destacou as atividades que também fazem parte de um trabalho maior, que envolve o projeto de captação de água de chuva. “Já fazemos trabalhos com o tema do Meio Ambiente e nesta data estamos fortalecendo o tema da água com os estudantes através de atividades e textos pelo Google Forms. O projeto da captação de água da chuva, que vai ajudar principalmente na produção da nossa horta, está apenas esperando a nossa volta presencial para ser colocado em prática, envolvendo ainda mais os estudantes com o tema da água”.

Jaciane Sousa, 2°/3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Helena Magalhães, também contou sobre o aprendizado com o tema. “Com certeza, é muito importante termos essas atividades. A escola, para mim, é um grande espaço de conhecimento e quanto mais nós temos a chance de debater sobre questões relacionadas ao Dia Mundial da Água nos tornamos pessoas melhores. Também já estou empolgada para poder ter contato com a horta, fruto de um projeto de valorização da água”.

Live – Nesta quarta-feira (24), a Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, às 14h, no canal do Youtube Educação Bahia (https://bit.ly/2PaThqh), um encontro virtual comemorativo ao Dia Mundial da Água. Com o tema “Meio Ambiente e a Educação: a importância na formação de sujeitos ambientalmente educados”, a atividade vai contar com os secretários estaduais da Educação, Jerônimo Rodrigues, e do Meio Ambiente, João Carlos de Oliveira, além da estudante Débora Feitosa, do Colégio Modelo, de Irecê, que representou a Bahia na última edição da Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

A live também será marcada pelas palestras “Mudanças climáticas e recursos hídricos”, do ambientalista e pesquisador Virgílio Machado; e “Conflitos pelo uso da água”, da advogada Larissa Cayres. “Com o início do ano letivo, pensamos em uma atividade que possa contribuir nas discussões sobre o Dia Mundial da Água, envolvendo a comunidade escolar”, salientou o coordenador de Educação Ambiental e Saúde da SEC, Fábio Barbosa.