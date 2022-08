Eintracht Frankfurt bate Werder Bremen e vence a primeira no Alemão

Neste domingo, o Werder Bremen recebeu o Eintracht Frankfurt pela quarta rodada do Campeonato Alemão. No Weserstadion, os visitantes levaram a melhor e venceram por 4 a 3. Com este resultado, o Bremen fica em décimo lugar, com cinco pontos. Enquanto o Frankfurt vem logo atrás, com a mesma pontuação.

Na próxima rodada o Werder Bremen recebe o Bochum, no sábado, às 10h30 (de Brasília). Do outro lado, o Frankfurt enfrenta o RB Leipzig, no mesmo dia, às 13h30.

O JOGO

As equipes movimentaram o primeiro tempo, criando boas chances para ambos os lados e balançando a rede em cinco oportunidades. Logo aos dois minutos, Mario Gotze abriu o placar para o Eintracht Frankfurt. Os mandantes responderam aos 14 com Anthony Jung, que deixou tudo igual. Na sequência, Ducksch cobrou falta na área e Bittencourt fez de cabeça para a virada do Werder Bremen.

Por volta dos 30 minutos, Kolo Mouani fez o segundo do Frankfurt, deixando o placar igual. Ainda, antes de finalizar o primeiro tempo, Jesper Lindstrom deixou os visitantes na frente mais uma vez.

No início do segundo tempo, o Frankfurt ampliou o marcador. Kamada recebeu de Kolo Mouani na área, limpou a marcação e achou bom passe para Sow, que da entrada da área finalizou e balançou a rede. Na reta final, Kevin Trapp fez boa defesa para impedir um terceiro gol do Werder Bremen.

No mesmo lance, o árbitro marcou uma penalidade para a equipe da casa depois de N`Dicka derrubar Ducksch na área. Na cobrança, Fullkrug converteu.