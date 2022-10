El Clásico: camisa do Barcelona contra o Real terá marca de Drake

A plataforma de streaming de música Spotify aproveitará a partida entre Real Madrid e Barcelona no domingo (16), pelo Campeonato Espanhol, no Estádio Santiago Bernabéu, para exibir uma marca história: os 50 bilhões de streams do rapper Drake. A camisa usada pelo time catalão no El Clásico terá uma grande coruja, logotipo da OVO Sound, gravadora do canadense.

Nas redes sociais, o clube catalão e o primeiro artista a atingir o feito na plataforma – patrocinadora do Barça – publicaram cliques da novidade. Além de ser o aplicativo de música mais famoso, o Spotify é dono dos “naming rights” do Camp Nou.

“Isso não parece real, mas é”, escreveu Drake sobre a estampa da camisa do FC Barcelona.

Durante o aquecimento, antes do jogo, no Santiago Berbanéu, é possível ainda que todos os jogadores do Barça estejam com o nome de Drake nas costas, além do número 50, representando a marca atingida.

Marc Hazan, vice-presidente de parcerias do Spotify, falou sobre a iniciativa.

“Ficamos muito empolgados em comemorar um dos maiores jogos do ano e exaltar o marco de Drake como o primeiro artista a atingir 50 bilhões de streams. Sempre dissemos que queremos que esta parceria seja uma celebração de fãs, jogadores e artistas em um palco global, e não há palco maior do que El Clásico”, comentou.

Surpresa no intervalo

O executivo também fez suspense sobre o intervalo, que pode ter surpresas artísticas. O intuito é fazer jus à parceria que foi firmada no início do ano para aumentar a interação entre música e futebol.

O jogo no Santiago Bernabéu no domingo, será às 11h15 (de Brasília). Embora estejam empatados no Espanhol, com 22 pontos, o Barcelona lidera pelo saldo de gols, 19 a 12.